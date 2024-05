United Airlines | Νέα καθημερινή απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare

Η United Airlines εγκαινίασε μια νέα, καθημερινή εποχική απευθείας σύνδεση μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του βασικού κόμβου της στο Σικάγο O’Hare. Με την εισαγωγή αυτής της νέας πτήσης, η United αυξάνει τις πτήσεις από την Ελλάδα κατά πάνω από 30 τοις εκατό για το 2024.

Η έναρξη της νέας πτήσης από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες πτήσεις της United από την Ελλάδα, οι οποίες ξεκίνησαν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι: καθημερινή εποχική σύνδεση από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ που ξεκίνησε στις 31 Μαρτίου και την Ουάσιγκτον Dulles που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 2024. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε περαιτέρω το δίκτυο των δρομολογίων μας στην Ευρώπη με την εισαγωγή αυτής της νέας πτήσης από την Αθήνα προς τον βασικό κόμβο μας στο Σικάγο», δήλωσε ο Thorsten Lettnin, Διευθυντής Πωλήσεων της United για την Κεντρική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ινδία και το Ισραήλ.

«Η αύξηση των πτήσεων κατά πάνω από 30 τοις εκατό είναι εξαιρετικά νέα για τους πελάτες μας που ταξιδεύουν από την Ελλάδα, καθώς παρέχει ακόμα περισσότερες επιλογές ταξιδιού, έναν άμεσο σύνδεσμο με την μητροπολιτική περιοχή του Σικάγο, καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω των κόμβων μας στις ΗΠΑ με περισσότερους από 130 προορισμούς σε όλη την Αμερική».

«Καθώς έχουμε εισέλθει σε μια ιδιαίτερα δυναμική θερινή περίοδο, η ανακοίνωση της United Airlines για την έναρξη της καθημερινής απευθείας εποχικής πτήσης από την Αθήνα προς το Σικάγο είναι μια συναρπαστική εξέλιξη!» δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

«Μαζί με τις πολύ επιτυχημένες συνδέσεις της εταιρείας προς τη μητροπολιτική Νέα Υόρκη και την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, η προσθήκη της ‘Πόλης των Ανέμων’ ενισχύει τη διασυνδεσιμότητά μας και παρέχει ακόμη περισσότερες επιλογές για τους υπερατλαντικούς επιβάτες με το κορυφαίο προϊόν της United. Ήδη από την αρχή του έτους, η αμερικανική αγορά δείχνει εντυπωσιακή ανάπτυξη και κατατάσσεται συνεχώς στην κορυφή των σημαντικότερων και δημοφιλέστερων αγορών μας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας στον αεροπορικό μας συνεργάτη για μια πολύ επιτυχημένη σεζόν και να επιβεβαιώσουμε τη σταθερή δέσμευσή μας να παραμείνουμε πλήρως ‘UNITED’ στην υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της αεροπορικής εταιρείας προς και από την Αθήνα.»

Η νέα πτήση από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare υπογραμμίζει την ηγετική θέση της United μεταξύ των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών, ως η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον Ατλαντικό, με απευθείας πτήσεις από 37 διατλαντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι του 2024, ο μεγαλύτερος αριθμός στην ιστορία της και περισσότερους προορισμούς από όλους τους άλλους αμερικανικούς αερομεταφορείς μαζί. Η United συνεχίζει να είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που συνδέει απευθείας τις ΗΠΑ με το Ντουμπρόβνικ, τη Μάλαγα, τη Μαγιόρκα και την Τενερίφη.

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα της United για το 2024 περιλαμβάνει επίσης νέες πτήσεις από τη Βαρκελώνη προς το Σαν Φρανσίσκο, την επανέναρξη της εποχικής πτήσης από το Ρέικιαβικ προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ, καθώς και επιπλέον πτήσεις από τη Ρώμη και τις Βρυξέλλες. Η United έχει επίσης αυξήσει τις καλοκαιρινές εποχικές πτήσεις της από τη Μάλαγα προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ σε καθημερινές και επανεκκίνησε την πτήση νωρίτερα – στις 3 Μαΐου 2024. Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία έχει επανεκκινήσει νωρίτερα μερικές από τις πιο δημοφιλείς εποχικές πτήσεις της, από τη Νίκαια, τη Λισαβόνα, τη Βαρκελώνη, τη Ρώμη, το Μιλάνο και τη Νάπολη, δίνοντας στους πελάτες περισσότερο χρόνο και ευελιξία για να εξερευνήσουν προορισμούς σε όλες τις ΗΠΑ.

Η νέα εποχική πτήση της United από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare θα πραγματοποιείται με αεροσκάφη Boeing 787-8 Dreamliner, που διαθέτουν 28 θέσεις United PolarisSM business class με lie-flat κλίνες, 21 θέσεις United Premium PlusSM premium economy, 36 θέσεις Economy PlusSM και 158 standard economy θέσεις. Ο επαναστατικός σχεδιασμός του Dreamliner προσφέρει στους επιβάτες πολλά χαρακτηριστικά για αυξημένη άνεση, όπως μεγάλα παράθυρα, ευρύχωρο υπερυψωμένο αποθηκευτικό χώρο και σύγχρονο φωτισμό LED, που προσομοιώνει ένα πλήρες 24ωρο, βοηθώντας τους επιβάτες να προσαρμόσουν το εσωτερικό ρολόι τους κατά τη διάρκεια της διατλαντικής πτήσης. Επιπλέον, η χαμηλότερη πίεση καμπίνας, ο καθαρότερος αέρας και η πιο ομαλή πτήση βοηθούν τους επιβάτες να αισθάνονται ξεκούραστοι κατά την άφιξη.

Η United Polaris business class είναι μια premium εμπειρία ταξιδιού που δίνει προτεραιότητα στη χαλάρωση και την άνεση, προσφέροντας υψηλού επιπέδου διατροφή κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες από τα Therabody και Saks Fifth Avenue και θέσεις που μπορούν να μετατραπούν πλήρως σε κρεβάτι, με ελεύθερη πρόσβαση από όλους τους διαδρόμους.

Η United Premium Plus διαθέτει ευρύχωρη θέση με περισσότερο χώρο για τα πόδια, τους αγκώνες και μεγαλύτερη κλίση από μια κανονική θέση Economy Plus ή οικονομική θέση, καθώς και ένα σετ προϊόντων, κουβέρτα της Saks Fifth Avenue και άνετο μαξιλάρι.

Η United Economy Plus προσφέρει επιπλέον χώρο για τα πόδια και αυξημένο προσωπικό χώρο. Τοποθετημένη στην μπροστινή πλευρά της καμπίνας οικονομικής θέσης, οι θέσεις προσφέρουν το πλεονέκτημα μιας ταχύτερης εξόδου από το αεροπλάνο κατά την άφιξη. Οι θέσεις Economy Plus είναι διαθέσιμες σε όλες τις διατλαντικές πτήσεις.

Η United economy προσφέρει δωρεάν φαγητό, αναψυκτικά, χυμούς, μπύρα και κρασί, τσάι, καφέ και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στα περισσότερα αεροσκάφη, οι θέσεις διαθέτουν ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και προσωπικό σύστημα ψυχαγωγίας κατά παραγγελία.

Η United στην Ελλάδα

Η United εξυπηρετεί την Ελλάδα με θερινές εποχικές πτήσεις από το 2016. Πέραν της νέας καθημερινής εποχικής σύνδεσης από την Αθήνα προς το Σικάγο O’Hare, η United προσφέρει καθημερινές εποχικές συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/Νιούαρκ και την Ουάσιγκτον Dulles. Οι πελάτες της United στην Ελλάδα μπορούν να κλείσουν πτήσεις επισκεπτόμενοι το united.com ή επικοινωνώντας με τις κρατήσεις της United, Δευτέρα-Παρασκευή 9:00 – 17:00 στο 00-800-441-4-3592 (χωρίς χρέωση), 210 300 26 97 (για χρήστες κινητών) ή μέσω του πρακτορείου τους.

H United στο Σικάγο O’Hare

Η United είναι ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας που πραγματοποιεί πτήσεις από το O’Hare International Airport (ORD). Η αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί σήμερα σχεδόν 450 καθημερινές πτήσεις προς περισσότερους από 150 προορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο από το κόμβο της στο Σικάγο.

Σχετικά με τη United

Στη United, Good Leads The Way. Με τους κόμβους των ΗΠΑ σε Σικάγο, Ντένβερ, Χιούστον, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη/Νιούαρκ, Σαν Φρανσίσκο και Ουάσιγκτον D.C., η United προσφέρει το πιο εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο μεταξύ των βορειοαμερικανικών αερομεταφορέων και αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο σύμφωνα με το δείκτη των διαθέσιμων χιλιομετρικών θέσεων (available seat miles). Περισσότερα για το πώς θα ενταχθεί κάποιος στην ομάδα της United στο www.united.com/careers. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία στο www.united.com. Η United Airlines Holdings, Inc., μητρική εταιρεία της United Airlines, Inc., είναι εγγεγραμμένη στο δείκτη Nasdaq με τον κωδικό «UAL»

tornonews