Επανεμφάνιση στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έκαναν σήμερα Τετάρτη η σύζυγος και η θεία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς η οικογένεια που κυβερνά τη χώρα έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η σύζυγος και η θεία του Κιμ παρακολούθησαν μαζί του μια καλλιτεχνική παράσταση στο Θέατρο Τέχνης Mansudae στην πρωτεύουσα, Πιονγκγιάνγκ, γιορτάζοντας τη Σεληνιακή Πρωτοχρονιά, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η Ρι εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια στις 9 Σεπτεμβρίου (επέτειο ίδρυσης της Βόρειας Κορέας), όταν επισκέφτηκε μαζί με τον σύζυγό της το Παλάτι του Ήλιου Kumsusan, όπου στεγάζονται τα ταριχευμένα σώματα του παππού και του πατέρα του Κιμ.

«Όταν (ο Κιμ) εμφανίστηκε στο αμφιθέατρο του θεάτρου με τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου, εν μέσω της μουσικής καλωσορίσματος, το κοινό άρχισε να χειροκροτά και να ζητωκραυγάζει», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Τα τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τη Ρι, με ένα παραδοσιακό κοκκινόμαυρο φόρεμα hanbok, να συνομιλεί και να χαμογελά με τον Κιμ κατά τη διάρκεια του σόου, και το ζευγάρι να βγαίνει στη σκηνή για να δώσει τα χέρια και να φωτογραφηθεί με τους καλλιτέχνες.

