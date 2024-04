ΚΟΣΜΟΣ: Οι υποψήφιοι ανακοινώθηκαν την “Ημέρα της Γης”

Την 22 Απριλίου, Ημέρα της Γης, επέλεξε ο ΚΟΣΜΟΣ για να ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο του για τις ευρωπαϊκές εκλογές. «Η πράσινη ευαισθησία και η ευαισθησία στη γυναικεία συμμετοχή (που φτάνει το 60%) γίνεται πολιτική πράξη», τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΟΣΜΟΥ συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν δείξει τις ικανότητες τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό, τα πράσινα κινήματα, την αυτοδιοίκηση, τον επαγγελματικό στίβο. Οι υποψήφιοι του ΚΟΣΜΟΥ είναι άνθρωποι που έχουν βαθιά συνειδητοποιήσει ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μπορούν να συμβάλουν δημιουργικά ώστε η περιβαλλοντική ευαισθησία να μετατραπεί σε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, την «Ελληνική Πράσινη Συμφωνία».

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι του ΚΟΣΜΟΥ:

1. Γεωργία Αγγελοπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Θέατρο των Αλλαγών όπου και εργάζεται. Υπήρξε μέλος του ΔΣ της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας.

2. Μαρία Αλεξίου

Σπούδασε νομικά στο ΕΚΠΑ και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πανεπιστήμιο του Leicester.

3. Ντίνα Βαρδαραμάτου

Η Κωνσταντίνα (Ντίνα) Βαρδαραμάτου είναι κοινωνική λειτουργός με μεταπτυχιακά στην Κοινωνική και Κοινοτική Εργασία και τις Εφαρμοσμένες Κοινωνικές Σπουδές. Συμμετέχει επί σειρά ετών στο πεδίο (σε θέματα μεταναστευτικού, έμφυλης βίας, πρόσβαση στη υγεία)

4. Νατάσσα Βασιλείου

Αρχιτέκτων Μηχανικός κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “MSc – Advanced Environmental and Energy Studies” από το U.E.L. και παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ε.Α.Π. με τίτλο “MSc – Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change” .

5. Χρήστος Βρεττός

Εργάζεται στον χώρο της ενεργειακής δημοκρατίας, προωθώντας τις ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

6. Βροντίση Ζωή

Γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) και κάτοχος Msc από το Imperial College.

7. Μαρία Γεωργούλα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Εργάστηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής στο Κέντρο Υποδοχής Παλιννοστούντων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού ΥΟUTH και HORIZON.

8. Γεώργιος Γκέκος

Είναι Διδάκτωρ Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επενδύσεων. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2012 και 2015 στην Κορινθία.

9. Βασιλική Γραμματικογιάννη

Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Σπούδασε δημοσιογραφία και Οικονομικά. Σήμερα συνεργάζεται και με την έκδοση του Σαββατοκύριακου της Εφημερίδας των Συντακτών.

Είναι η μοναδική ελληνίδα δημοσιογράφος περιβαλλοντικών θεμάτων που προσκάλεσε ο ΟΗΕ στη Σύνοδο Κορυφής το 2015 όπου παρουσιάστηκαν οι 17 παγκόσμιοι στόχοι βιωσιμότητας, γνωστοί ως Sustainable Development Goals, ενώ επρόκειτο για τη Σύνοδο που έβαλε τις βάσεις για να επιτευχθεί τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η Συμφωνία του Παρισιού.

Για την δημοσιογραφική της δουλειά στο περιβάλλον έχει τιμηθεί με δυο δημοσιογραφικές διακρίσεις.

10. Πάνος Γρέδης

Γεννήθηκε το 1958 στο Νέο Σούλι Σερρών. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση και κατέχει Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Διοικητικών Επιστημών «Speyer» Γερμανίας, στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το ΕΚΠΑ και στις Εξωτερικές Σχέσεις της ΕΕ από ULB Βρυξελλών.

11. Δημήτρης Δερματάς

Καθηγητής Ρύπανσης Γεωπεριβάλλοντος και Διευθυντής του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ, με διδακτορικό από το UC Berkeley.

12. Έφη Δόδουρα

Τραπεζικός, Πρόεδρος του φιλοζωικού Σωματείου Θεσσαλονίκης “ ο Άργος”.Γεννήθηκε στις Σέρρες, μένει και εργάζεται ως τραπεζικός στη Θεσσαλονίκη.

13. Αβραάμ – Αλβέρτος (Αλμπέρτο) Εσκενάζη

Ηθοποιός- Συγγραφέας.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής του Εθνικού θεάτρου.

14. Νώντας Ευεργέτης

Γεννήθηκε το1970 στην Λιβαδειά. Σπούδασε στην Ανωτατή Γεωπονική Σχολή Αθηνών, όπου υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή πάνω στην ελληνική χλωριδική βιοποικιλότητα. Τα τελευταία είκοσι χρόνια εργάζεται στην έρευνα και την περιφερειακή ανάπτυξη με επίκεντρο την γεωργία, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα.

15. Χριστίνα Ευθυμιάτου

Χημικός Βιοχημικός Μηχανικός, MSc. Με εμπειρία, σε Αθήνα και Νάξο, ως μελετητήρια και σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος & τοπικής ανάπτυξης και στον σχεδιασμό -υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

16. Λευτέρης Ιωαννίδης

Δήμαρχος Κοζάνης (2014 – 2019). Σήμερα είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Από το 2007, ενεργό μέλος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, με σημαντική δραστηριότητα σε περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα.

17. Μαρία Καβούρη

Αναπληρωματικό Μέλος Π.Σ Πράσινων – Οικολογία. Συν-συντονίστρια Π.Ο. Αττικής. Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια, Διερμηνέας και Μεταφράστρια.

18. Γιώργος Κανέλλης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λακωνία και ζει στην Πάτρα. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη, Δημόσιο Δίκαιο και Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημ. Διοίκησης.

Από το 1991 δραστηριοποιείται συνεχώς στην περιβαλλοντική πολιτική και δράση ως στέλεχος της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας.

19. Σταύρος Καραγιλάνης

Δραστηριοποιείται στην βιώσιμη επιχειρηματικότητα, μέσα από την παραγωγή καινοτόμων φυτικών τροφίμων. Είναι απόφοιτος Διοίκησης επιχειρήσεων και έχει ασχοληθεί με την διδασκαλία γιόγκα και την εκπαίδευση φυτοφαγικής μαγειρικής.

20. Φώτης Καψάλης

Γεννήθηκε το 1991 στην Ολλανδία, κατάγεται από τα Τρίκαλα και είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Βολτ Ελλάδας. Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023 και κατάφερε να συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό για τη συμμαχία «Πράσινο & Μωβ».

Πριν αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, εργαζόταν στις Βρυξέλλες επί 4 χρόνια ως σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

21. Πέτρος Κόκκαλης

Ο Πέτρος Κόκκαλης ασχολείται ενεργά με τα κοινά τα τελευταία 25 χρόνια, αναπτύσσοντας την κοινωνική καινοτομία με επίκεντρο την ανθρώπινη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το 2019 εξελέγη ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο «Προοδευτική Συμμαχία – ΣΥΡΙΖΑ», εκπροσωπώντας τον ΚΟΣΜΟ: μια κίνηση πολιτών που επιδιώκει να θέσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής χάραξης πολιτικής και στοχεύει στην ενδυνάμωση και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών να αναλάβουν δράση από τη βάση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των ΣΒΑ.

22. Αλέξανδρος Λουιζίδης

Σκηνοθέτης Παραγωγός. Σπούδασε Πληροφορική, Σκηνοθεσία και Καλλιτεχνική Φωτογραφία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2005 ασχολείται ενεργά με την προστασία του περιβάλλοντος. Υπήρξε τέσσερις φορές υποψήφιος βουλευτής με διάφορους οικολογικούς συνδυασμούς.

23. Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Γεννήθηκε στον Άσσο Κορινθίας. Είναι κάτοικος Καλαμάτας. Είναι πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας από το Bristol University of England, πτυχιούχος Γεωπονικής από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (MSc) τμήματος Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάστηκε πολλά χρόνια ως εκπαιδευτικός αλλά και ως Γεωπόνος τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

24. Γεωργία Μίληση

Η Γεωργία (Γωγώ) Μίληση γεννήθηκε και ζει στον Πειραιά.

Έχει τελειώσει το Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (MBA).

25. Στέλλα Μπελιά

Γεννήθηκε στον Κορυδαλλό το 1966

Έχει ειδίκευση στη Λογοτεχνία- Θέατρο στην Εκπαίδευση (ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ) Συμμετέχει σε πολλές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών: Ιδρύτρια και Πρόεδρος της οργάνωσης «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο».

26. Άννα Μαρία Μπότσαρη

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα, μεγάλωσε στην Καβάλα Ασχολήθηκε με το σκάκι και διακρίθηκε ως πρωταθλήτρια νεανίδων και γυναικών Ελλάδας. Έχει παγκοσμίως τον ανώτερο τίτλο της γκραντ μετρ γυναικών (WGM) και του διεθνούς μετρ (CIM) στην γενική κατηγορία.

27. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος

Είναι Πολιτικός Επιστήμονας με ειδίκευση στην Πολιτική για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Εργάζεται ως σύμβουλος καινοτομίας στην CORE INNOVATION, εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού για την βιομηχανία σε έργα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις επιπτώσεις των εργασιών στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

28. Ζωή Νιομανάκη

Είναι 56 ετών, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, μόνιμη κάτοικος Γερμανίας, παιδί μεταναστών δεύτερης γενιάς. Σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας / Ιστορίας Τέχνης / Επιστήμης Μ.Μ.Ε. στο πανεπιστήμιο Χάινριχ- Χάινε στο Ντύσσελντορφ. Εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες όσο και σε ΜΚΟ στους τομείς καταπολέμησης ρατσισμού.

29. Νικόλαος Ξεσφίγγης

Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία το 1966 και ζει στην Αθήνα.Το 1995 δημιούργησε τη δική του εταιρεία μεταφορών και Logistics αναλαμβάνοντας μεγάλα και σημαντικά έργα . Ως και σήμερα που εργάζεται ως CEO σε εταιρεία Logistics, μέλημά του είναι να εκσυγχρονίσει τον χώρο των μεταφορών και των Logistics στη χώρα μας.

30. Θάλεια Παντούλα

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1989 όπου και ζει . Εργάζεται σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει ως σκοπό την ενίσχυση της αποκέντρωσης και τη στήριξη των ορεινών κοινοτήτων.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάζεται ως project manager σε ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα που αφορούν στον πολιτισμό, την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την κοινωνική καινοτομία.

31. Ευθαλία (Θάλεια) Ρούσσου

Γεννήθηκε στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Αποφοίτησε απο την Ιατρική σχολή του ΑΠΘ.

Απο το 2004 ζει στο Λονδίνο και εργάζεται σαν ρευματολόγος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας.

Ασχολείται με την πολιτική Είναι μέλος ΔΣ του Πράσινου Ινστιτούτου και εκπρόσωπος στο European Green foundation. (EGF).

32. Μπεατρίς (Μπέττυ) Σελακούμα

Κοινωνική Ερευνήτρια- Ακτιβίστρια, Πρόεδρος και Διοικήτρια του Κ.Π των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “ΕΛΠΙΔΑ”

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Ανθρωπιστικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες και Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

33. Ειρήνη (Ρηνιώ) Σκουζού

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εμπειρογνώμονας επί εκλογικών θεμάτων.

34. Παναγιώτης Σταμάτης

Γεννήθηκε στην Γερμανία το 1971. Ζεί στην πόλη της Ρόδου. Είναι γεωπόνος Τ.Ε απόφοιτος του ΤΕΙ Ηρακλείου. Είναι Ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση κήπων σε κατοικίες και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

35. Όλγα Στεφανή

Σπούδασε στο Τμήμα Φωτογραφίας Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ Αθηνών

36. Γιάννα Τζανιδάκη

Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και συν-εκπρόσωπος τύπου για το εξωτερικό του Βολτ Ελλάδας. Είναι στην πανευρωπαϊκή λίστα υποψηφίων Ευρωβουλευτών του Volt Europa. Εργάζεται στις Βρυξέλλες ως Διευθύντρια Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

37. Ευδοκία Τσαγκλή

Μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη σπούδασε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις, Νέα Μέσα και Επικοινωνία, Δημοσιογραφία αλλά και Αshtanga Yoga. Έχοντας επιβιώσει από το δεύτερο επιβατικό βαγόνι της σύγκρουσης στα Τέμπη, έχει αφιερώσει εδώ και έναν χρόνο την ζωή της στον ακτιβισμό με έντονη δράση στα social media για την δικαίωση της τραγωδίας αλλά και για το κράτος δικαίου.

38. Θανάσης Τσακρής

Kαθηγητής Μικροβιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος του βρετανικού Royal College of Pathologists, συγγραφέας 450 και πλέον δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα στην Αντιμικροβιακή Αντοχή και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων.

39. Παναγιώτα Φελούκα

Με καταγωγή από τη Μεγαλόπολη, γεννήθηκεστην Αθήνα το 1967, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε πληροφορική και δίδαξε επί σειρά ετών σε σχολήπληροφορικής στην Αθήνα.

Τα τελευταία δέκα χρόνια διαμένει μόνιμα σε μικρό χωριό του Δήμου Μεγαλόπολης. Με την κήρυξη της απολιγνιτοποίησης και το κλείσιμο των σταθμών και των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ, ως γυναίκα, ήταν από τα πρώτα θύματα και έμεινε άνεργη.

40. Χρύσα Χατζηθεοδώρου

Τραπεζικό στέλεχος. Γεννήθηκε το 1971 στην Ορεστιάδα εργάζεται ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Θεσσαλονίκη.

Μια περιπέτεια της υγείας της την ώθησε να σπουδάσει ψυχολογία και εναλλακτικές θεραπείες και την οδήγησε στην δημιουργία εθελοντικών ομάδων για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Είμαι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Χρήστου, επαγγελματία πρώην διεθνή παίκτη μπάσκετ, νυν προπονητή αναπτυξιακού προγράμματος μπάσκετ.

41. Περικλής Χατζηνάκος

Ιδρυτής και Διευθυντής Περιβαλλοντικης Οργάνωσης Μαμαγαία,

Υπεύθυνος Γραφείου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εταίρος και Μέλος ΔΣ Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ

Γεννήθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε σε αγροοικολογική φάρμα της περιαστικής Θεσσαλονίκης. Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία (BA) και μεταπτυχιακό τίτλο “ Ανθρωπογεωγραφία, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη” (MSc), είναι υπότροφος του προγράμματος START – Create Cultural Program και συμμετέχει ως επισκέπτης ομιλητής σε προγράμματα του Πανεπιστημίου της Βιέννης.

42. Σπύρος Ψύχας

Γεννημένος το 1958, μένει στην Αθήνα.

Ενεργός από το 1980 σε οικολογικά και αντιπυρηνικά κινήματα.

Σήμερα είναι μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου του ενοποιημένου σχήματος «Πράσινοι-Οικολογία» και του ΔΣ του Πράσινου Ινστιτούτου.