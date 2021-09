Μάικ Μπλούμπεργκ: Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενθαρρύνει επενδυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Με ανάρτησή του στο twitter, ο επιχειρηματίας και πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικ Μπλούμπεργκ μίλησε για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πρακτορείο Bloomberg.

Συγκεκριμένα ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Το πρόγραμμα οικονομικών και ανταγωνιστικών μεταρρυθμίσεων του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενθαρρύνει τους επενδυτές από όλον τον κόσμο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ένα καλό σημάδι προόδου και ανάκαμψης. Σ ‘ευχαριστώ που πέρασες από το Bloomberg».

Greek Prime Minister @kmitsotakis' economic and competitive reform program has encouraged global investors to return to Greece. A good sign of progress and recovery. Thank you for stopping by @Bloomberg. pic.twitter.com/5H391seb54

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) September 24, 2021