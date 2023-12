Πούτιν: Προτρέπει τις Ρωσίδες να κάνουν 7-8 παιδιά (vid)

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προέτρεψε τις Ρωσίδες να κάνουν οκτώ ή περισσότερα παιδιά και να κάνουν τις πολυμελείς οικογένειες «τον κανόνα» εν μέσω αυξανόμενου αριθμού θυμάτων στον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας.

Το ποσοστό γεννήσεων στη Ρωσία μειώνεται σταθερά από τη δεκαετία του ’90 και η χώρα έχει υποστεί περισσότερα από 300.000 θύματα από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία που διατηρεί το Κίεβο.

Putin urged Russian families to have eight children: “Having many children and a large family should become a norm, a way of life for all peoples of Russia.”

Recently, Russian officials of all levels voiced similar thoughts. Now that Putin said this, will it become a law? https://t.co/B6jD1JPm1E pic.twitter.com/SwS9b1qcuT

