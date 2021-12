Τι ισχύει για το Delivery και take away μετά τα μεσάνυχτα

Διευκρινίσεις για τη διανομή φαγητού (delivery) και την παραλαβή από κατάστημα (take away) μετά τα μεσάνυχτα προχώρησε την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως αναφέρεται, οι υπηρεσίες take away, delivery και drive-through επιτρέπονται χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό χώρο των επιχειρήσεων και χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού/αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση το υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης τα εξής:

Στην ενότητα ΣΤ. του σημείου 15 της παρ.1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 6290) προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών και χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή δήλωσης αρνητικού διαγνωστικού/αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) δεν εμπίπτουν στον περιορισμό ωραρίου των υπόλοιπων ενοτήτων του σημείου 15 της παρ.1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αφού ο ως άνω περιορισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους του καταστήματος και όχι την παρασκευή και παράδοση τροφίμων για την κατανάλωσή τους σε άλλους χώρους.