Apple: Συζητήσεις με την OpenAI για τεχνητή νοημοσύνη στο iPhone

Η Apple έχει ανανεώσει τον κύκλο συζητήσεων με την OpenAI σχετικά με τη χρήση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης της startup για την τροφοδοσία ορισμένων νέων λειτουργιών που θα εισαχθούν στο iPhone αργότερα φέτος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει να συζητούν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας για τον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργίες της OpenAI θα ενσωματωθούν στο επόμενο λειτουργικό σύστημα για τις συσκευές iPhone της Apple, το iOS 18.

BREAKING: Apple intensifies talks with OpenAI to power new iPhone AI features this year https://t.co/38kW5vMKtN

— Bloomberg (@business) April 26, 2024