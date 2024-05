Η AI εμφάνιση της Κέιτι Πέρι στο Met Gala που «ξεγέλασε» μέχρι και την μητέρα της

«Δεν ήξερα ότι πήγες στο Met Gala!», έγραψε σε μήνυμα η μητέρα της Κέιτι Πέρι.

Το AI έχει τεράστια απήχηση στο να δημιουργεί εικόνες που δεν έγιναν ποτέ, οι οποίες όμως φαίνονται τρομακτικά αληθινές. Πολλοί είναι εκείνοι που «ξεγελιούνται» και πιστεύουν κάποιες από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, ενώ στην πραγματικότητα δεν συνέβησαν ποτέ. Τρανό παράδειγμα είναι η περίπτωση της μητέρας της Κέιτι Πέρι που πίστεψε πως η κόρη της συμμετείχε στο χτεσινό (06.05.2024) Met Gala, λόγω μίας AI εικόνας της που κυκλοφόρησε.

Katy Perry reveals her mom fell for an AI photo of her at the #MetGala. pic.twitter.com/ZVdCVmJbTw

— Pop Base (@PopBase) May 7, 2024